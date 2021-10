GA Eagles gaat weer oefenen in Duitsland, nu tegen SV Meppen

Laat Minka maar moederziel alleen

Minka Hebing (32) uit Deventer had veel rockavonturen. Maar haar muziek bleef onbemind, totdat ze in het Nederlands ging zingen. Alleen met gitaar staat ze voor volle zalen. Frits Spits en Rob Stenders zijn fan. Morgen verschijnt haar nieuwe single, een nummer over drugs. ,,Maar ook weer niet.’’

28 oktober