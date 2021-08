GA Eagles ‘getroffen’ door vogelgriep: mascotte Harly mag eventjes niet vliegen

Simonis vindt nieuwe voetbal­lief­de in Deventer: ‘Als Van Wonderen zijn contract bij GA Eagles nu verlengt, teken ik blind. Direct’

26 augustus De stralende lach verraadt de vrolijke inborst van Paul Simonis. Een vaderlijke arm, een positieve stimulans, spelers het mentale opstapje geven naar net dat hogere niveau. Na vijftien jaar als jeugdtrainer van Sparta heeft de Rotterdammer sinds vorig jaar emplooi gevonden in De Adelaarshorst. Waar Go Ahead Eagles wegloopt met Simonis, voelt de pas 36-jarige assistent-trainer zich al evengoed op zijn plek in Deventer. Zaterdagavond staat GA Eagles tegenover Sparta, het gevecht tussen de twee grote voeballiefdes van Simonis.