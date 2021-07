GA Eagles gooit balletje op voor vervoersdienst rond thuiswedstrijden

De club heeft op haar website een oproep geplaatst voor supporters die van zo’n vervoersdienst gebruik zouden willen maken. Zij kunnen zich tot maandag 2 augustus melden bij supporterscoördinator Willem Vink. Als er voldoende animo voor is, dan wil Go Ahead Eagles een pilot starten om te kijken of het idee ook in de praktijk levensvatbaar is. Vertrekpunt zou dan een centraal punt in de stad moeten zijn.