GA Eagles-Harly ziet RiKCy niet als bedreiging in aanloop naar de ‘match’: ‘morgen lust ‘ie 'm rauw’

Harly's leven bestaat een dag voor de wedstrijd Go Ahead Eagles-RKC Waalwijk waarin alles kan veranderen uit louter rituelen. De mascotte van Go Ahead Eagles, de machtige 34-jarige witkop zeearend Harly heeft in de vroege ochtenduurtjes even een kort trainingsrondje gedaan. Nu moet hij rust houden. Want ook bij hem stijgt de spanning in de uren voor de wedstrijd, weet Gerrit.