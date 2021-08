GA Eagles heeft deal bijna rond: aanvaller Athletic Bilbao op weg naar Deventer

134 keer overlast dit jaar rond Deventer daklozen- en verslaaf­den­op­vang: veel of niet?

30 augustus De eerste helft van dit jaar zijn er 134 meldingen van overlast geweest rond de veelbesproken opvang van dakloze en verslaafde mensen in de Polstraat in de Deventer binnenstad. Omwonenden en ondernemers in de omgeving worstelen ermee of dat nou veel of weinig is. Terwijl die vraag van belang is bij een definitieve go dit najaar voor de miljoenenverbouwing van de opvang. ,,Overlast van onder meer zwervers op het Grote Kerkhof lijkt deze zomer wel afgenomen.”