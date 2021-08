GA Eagles heeft financiële ruimte en is nog niet uitgewinkeld op transfermarkt

Video Auto in brand op Vijfhoek Deventer, buren zien mensen wegrennen

3 augustus Een Peugeot is in de nacht van maandag op dinsdag compleet uitgebrand aan de Versteegstraat in de Vijfhoek in Deventer. De brandweer werd even voor twee uur door buren gealarmeerd die vlammen zagen. Ook zagen verschillende mensen twee personen rond die tijd rennend door de wijk gaan.