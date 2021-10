GA Eagles heeft het alleen bij vlagen lastig in Almere, volgende bekerronde is een feit

wedstrijdverslagHet was soms even opletten, maar toch was er nooit het gevoel dat GA Eagles het duel in de eerste ronde van de KNVB-beker tegen Almere City uit handen zou geven. Door een vroege treffer van Luuk Brouwers stond lang de handrem erop bij de Deventenaren. Pas in de tweede helft viel de bevrijdende 0-2, waarna de op meerdere posities gewijzigde ploeg van Kees van Wonderen de wedstrijd professioneel uitspeelde.

Bij GA Eagles maakten doelman Andries Noppert en middenvelder Yacine Bourhane hun (basis)debuut. Gerrit Nauber keerde terug aan de aftrap na zijn blessure, die hem bijna drie hele wedstrijden aan de kant hield. Ook voor Ogechika Heil was er een basisplaats in de polder. Bij Almere City stonden de oud-Eagles Bradly van Hoeven en Maarten Pouwels aan het begin.

Na een eerste kwartier waarin weinig tot niets gebeurde, lag de bal opeens op de strafschopstip na een overtreding van Almere-doelman Michael Woud op Luuk Brouwers. Die ging zelf achter de bal staan en schoot net als zondag tegen Vitesse met scherp vanaf elf meter: 0-1.

De goal hielp GA Eagles in het zadel tegen een tegenstander - Almere City - die voor eigen publiek niet bepaald het spel probeerde te maken. Wellicht ook gelet op het enorme aantal tegengoals dat de Flevolanders in de Keuken Kampioen Divisie verzamelen, opereerde de ploeg beslist niet zeer aanvallend, al kreeg het wel een aantal hoekschoppen in de eerste helft.

Niet dat GA Eagles nu zo veel afdwong. Daarvoor ontbrak de precisie voorin. Het was al met al wachten op de 0-2, zodat GA Eagles het duel rustig zou kunnen uitspelen. Voor rust kwam het er niet meer van. Noppert hoefde maar een keer aan de bak, nota bene op een te harde terugspeelbal van Nauber.

Brouwers bleef bij GA Eagles in de rust achter in de kleedkamer en werd vervangen door Martijn Berden. Almere moest wat en zocht nadrukkelijkker de aanval, met een grote kans voor Helstrup (schot over), een kopbal van Tim Receveur en een poging van Lance Duijvestijn in de handen van Noppert. Waarschuwingen.

Twintig minuten voor tijd gooide GA Eagles de wedstrijd dan toch in het slot. De bal bleef na een hoekschop wat hangen, ging via meerdere hoofden heen en weer, totdat Inigo Cordoba wel de juiste richting wist mee te geven voor de 0-2. Martijn Berden had direct daarna de derde Deventer treffer op de schoen, maar schoot naast. De ingevallen Ragnar Oratmangoen raakte de paal.

Bij GA Eagles maakte Olaf Kok in het laatste kwartier nog zijn officiële debuut, een echte ‘exponent’ van de eigen voetbaljeugd in Deventer. Het duel was toen al wel beslist, al deed Almere in de slotfase nog manmoedige pogingen de eer te redden. Een goaltje had wel gekund voor de mannen van Gertjan Verbeek. Net als twee jaar geleden (toen 1-3) behield GA Eagles echter de marge van twee en werd de tweede ronde van het bekertoernooi bereikt.

KNVB-beker, 1e ronde:

Almere City FC - Go Ahead Eagles 0-2 (0-1). 16. Luuk Brouwers 0-1 (strafschop), 70. Inigo Cordoba 0-2. Scheidsrechter: Gözübüyük. Gele kaart: Receveur (Almere City), Bourhane (GA Eagles).

GA Eagles: Noppert; Deijl, Nauber, Bakker, Kuipers; Bourhane, Brouwers (46. Berden); Cordoba (75. Dumay), Rommens (64. Lucassen), Heil (64. Oratmangoen); Cardona (75. Kok)

