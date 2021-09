GA Eagles mist spits Mulenga, maar is klaar voor wedstrijd van het jaar: ‘Heel snel zijn we dichter bij PEC Zwolle gekomen’

IJsselderby GA Eag­les-spits Mulenga nog twijfelge­val voor IJsselder­by

15 september Het is nog twijfelachtig of Jacob Mulenga de IJsselderby van komende zondag tegen PEC Zwolle haalt. De spits van Go Ahead Eagles kampt met spierklachten in het bovenbeen en ontbrak daarom deze week op de training bij de Deventer club.