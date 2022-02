GA Eagles schrijft tegen Ajax eerste hoofdstuk van voetbalsprookje: ‘Mooiste avond uit carrière’

Wilhelmina­b­rug kleurt blauwgeel: Deventer leeft met Oekraïne mee

De Wilhelminabrug, een van de iconen in de Deventer skyline, is vrijdagavond verlicht in de kleuren van de vlag van Oekraïne. De gemeente Deventer wil daarmee steun betuigen aan Oekraïne en medeleven tonen aan de slachtoffers van de oorlog, die door Rusland is ontketend.

25 februari