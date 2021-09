GA Eagles schuttert er na rust op los en krijgt in Friesland pak slaag van Cambuur

wedstrijdverslagEen helft lang hielden de promovendi SC Cambuur en GA Eagles elkaar tijdens een amusent treffen in Leeuwarden in evenwicht. Na rust trok de thuisploeg even de gashendel open en tien dramatische minuten later hing GA Eagles in de touwen. Pas voor de tweede keer sinds 1993 maakte Cambuur meer dan vier goals in een eredivisieduel en de Deventer ploeg fungeerde zaterdag als de zandzak: 5-2.

Ogechika Heil maakte in Leeuwarden zijn offciele basisdebuut voor GA Eagles. De Duitse huurling van Hamburger SV kwam tot dusver alleen als invaller binnen de lijnen. Vorige week in de oefenwedstrijd tegen VfL Bochum was Heil wel zeker van een basisplaats. Mats Deijl keerde terug als rechtsback in het elftal van trainer Kees van Wonderen, waardoor Boyd Lucassen naast Luuk Brouwers terugkeerde op het middenveld. Dat betekende dat Philippe Rommens genoegen moest nemen met een plek op de bank.

Bij tegenstander Cambuur hadden ze zich in de (drie) confrontaties van vorig seizoen nogal druk gemaakt om het ‘vervelende’ spel van GA Eagles, dat zeker in het eerste duel behoorlijk de verdedigende stellingen innam. Zaterdagavond wenste GA Eagles zich echter niet te verstoppen in Leeuwarden en maakte het al heel snel ook de aanvallende intenties duidelijk.

Lat

Na zes minuten was de ploeg van Van Wonderen al dicht bij de openingsgoal toen Justin Bakker een prima vrije trap uiteen zag spatten tegen de lat. Maar ook Cambuur kreeg een grote kans, via Mees Hoedemakers. Die vond de paal naast Warner Hahn op z’n pad in een poging de thuisploeg op voorsprong te helpen.

Vermakelijk

Het begon dus uiterst vermakelijk in Leeuwarden tussen de twee promovendi die zich beiden niet wensten te verstoppen. Gaandeweg de eerste helft nam Cambuur wel het initiatief over. Juist in de fase dat het er voor GA Eagles even niet leek in te zitten, scoorde de ploeg verrassend toch. Bas Kuipers verlengde een bal van achteruit goed met het hoofd op Luuk Brouwers, die opdook voor keeper Sonny Stevens en de doelman van Cambuur verschalkte: 0-1.

Lang bleef de voorsprong niet op het bord, want op slag van rust knikte Tom Boere - op aangeven van Kallon - de gelijkmaker van Cambuur (1-1) achter Hahn.

De nieuwste Spaanse aanwinst Inigo Cordoba - in de ploeg voor Heil - maakte aan het begin van het tweede bedrijf zijn debuut voor GA Eagles. Het was ook het laatste positieve nieuws van de avond voor de Deventenaren, die de wedstrijd binnen een paar minuten volledig door de vingers zagen glippen. Eerst was het Tom Boere die na een te korte terugspeelbal van Kuipers uit een lastige hoek zijn tweede van de avond maakte en Cambuur op 2-1 zette.

Dramatische minuten

GA Eagles zakte volledig door de hoeven na die goal en zag hoe de thuisploeg de score binnen no-time uitbouwde naar 4-1 via treffers van Marco Tol (kopbal na vrije trap Maulun) en Jamie Jacobs (intikker). Van Wonderen greep direct in en bracht Marc Cardona en Giannis Botos in de ploeg van Isac Lidberg en Ragnar Oratmangoen. Een laatste poging om nog iets te repareren, maar de schade in Leeuwarden was reeds terminaal.

Dat het zelfs nog 5-1 werd - na een gruwelijke fout van Bakker - en Cordoba met een kopbal zijn debuut opluisterde met een goal (5-2) - was feitelijk alleen voor de statistiek op een voor GA Eagles vervelende avond in Friesland. Lichtpuntje was de invalbeurt van Cordoba. De Spanjaard scoorde niet alleen, hij trof in de slotfase nog de paal. Het spel van GA Eagles in de eerste helft was ook niet verkeerd. Maar de stormloop van Cambuur vlak na rust bleek de ploeg te machtig.

SC Cambuur - Go Ahead Eagles 5-2 (1-1). 37. Luuk Brouwers 0-1, 45. Tom Boere 1-1, 50. Boere 2-1, 53. Marco Tol 3-1, 56. Jamie Jacobs 4-1, 75. Tamas Kiss 5-1, 78. Inigo Cordoba 5-2. Scheidsrechter: Makkelie. Gele kaart: Kallon, Mac-Intosch (Cambuur), Nauber (GA Eagles).

Opstelling GA Eagles: Hahn; Deijl, Nauber, Bakker, Kuipers; Lucassen, Brouwers; Berden (82. Rommens), Oratmangoen (58. Botos), Heil (46. Cordoba); Lidberg (57. Cardona)

