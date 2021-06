GA Eagles sluit voorbereiding af tegen Duitse Rödinghausen

Bouwput voor stadhuis én geen parkeer­plek voor gasten in Deventer: ‘Ik was nu liever ergens anders getrouwd’

16:30 Ze was allang blij dat haar trouwerij op het stadhuis van Deventer gewoon door kan gaan, maar Desiree van der Velden was onaangenaam verrast toen ze ontdekte dat het voor de deur van de trouwlocatie een grote bouwput is. Daar kunnen gasten die slecht ter been zijn, nu niet parkeren. ,,Of ík ze niet zelf af kon zetten voor de deur en dan een parkeerplaatsje gaan zoeken. Zie je me al op en neer huppelen in zo'n trouwjurk?”