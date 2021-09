GA Eagles-speler Brouwers was al ziekelijk, maar wordt beroerd van zeperd bij Cambuur

In een fase van amper zeven minuten na rust gooide GA Eagles een prima wedstrijd te grabbel. ,,Alles ging mis, we stapelden fout op fout’’, aldus Brouwers, die zijn elftal voor de rust nog aan de 0-1 voorsprong hielp. ,,Die hadden we over de streep moeten trekken richting de rust, maar dan zijn we niet slim genoeg. In de 45e minuut gaan we nog een keer aanvallen, verliezen we dom de bal en ligt het achterin open.’’