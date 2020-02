GA Eagles-speler Corboz deelt liefde voor boeken met scholieren: ‘Voetballers lezen meer dan je denkt’

Stormloop op nieuwbouw op terrein voormalige kunstijs­baan: nu al 500 geïnteres­seer­den

7:00 De nieuwbouw op het vroegere terrein van de kunstijsbaan in Deventer blijkt enorm in trek. Vanwege de grote belangstelling volgt er een loting voor de kavels en appartementen. In totaal komen er in de Tuinen van Zandweerd 159 woningen. Nu al hebben zich 500 geïnteresseerden aangemeld.