GA Eagles strikt met Snelle nieuwe aanwinst

Met Home of Eus presenteerde GA Eagles de vorige seizoenen een populaire videoserie, waarin Özcan Akyol supporters een kijkje achter de schermen in De Adelaarshorst bood. Eus, de bekende auteur/columnist is een fervent aanhanger van de Deventer club.

Dat geldt ook Snelle, die vaak op de tribunes in Deventer wordt gesignaleerd en vorig seizoen na de promotie nog in een GA Eagles-shirt optrad tijdens een concert. Met Snelle (echte naam: Lars Bos) heeft GA Eagles een nieuwe bekende personality gestrikt, die een hoofdrol gaat vervullen in een video-serie van de club.

Vriendengroep

In Bas vs Snelle gaan Kuipers en Snelle elkaar uitdagen in vijf verschillende challenges. De twee leerden elkaar kennen via de bovenbuurman van Bas Kuipers in Deventer, die behoort tot de vriendengroep van Snelle. ,,Het grappige is: ik ben naast het voetbal een groot liefhebber van muziek, en probeer op bescheiden niveau ook weleens iets te maken”, zegt Bas Kuipers. ,,Bij Lars is het precies andersom. Dus we zijn heel geïnteresseerd in wat de ander doet. En daar hoort ook bij dat je elkaar weleens een beetje uitdaagt."

Trailer nieuwe serie



Onlangs besloten Bas en Snelle - speler van FC Binnenstad en zoon van oud-Go Ahead Eagles-doelman Jan Bos - dat het de hoogste tijd werd die uitdagingen in de praktijk te brengen. Zowel op het (digitale) voetbalveld als in de muziekstudio.

Snelle, woonachtig in Gorssel: ,,Samen met de media-afdeling van Go Ahead Eagles hebben we het in een format gegoten, zodat we supporters en fans erbij kunnen betrekken.” Zo kunnen er vragen en ideeën voor tegenprestaties worden ingestuurd. Elke aflevering wordt afgesloten met een speciale winactie.

Reeks

De reeks bestaat uit vier afleveringen met challenges en een bonusaflevering, waarin de tegenprestatie wordt uitgevoerd. Welke dat gaat zijn, wordt later duidelijk. In aflevering 2 worden de ingezonden tegenprestatie-ideeën besproken.

De uitzenddata zijn: 23 maart, 30 maart, 6 april en 13 april (via het YouTube-kanaal van GA Eagles, 20 uur). Bas vs Snelle wordt gemaakt in samenwerking met Rocketboys uit Deventer.