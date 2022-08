GA Eagles verliest na rood voor Fernandes ook van Sparta en evenaart negatief clubrecord

wedstrijdverslagDe hatelijke nul staat ook na vier speelronden achter de naam van Go Ahead Eagles in de eredivisie. De Deventenaren evenaarden met de 0-1 thuisnederlaag tegen Sparta van zaterdag een negatief clubrecord: negen opeenvolgende verliespartijen op het hoogste niveau. Een aardige fase vlak voor en vlak na rust had de ploeg van René Hake een punt kunnen opleveren. Na een rode kaart voor Rashaan Fernandes was het wel gedaan.

Bij GA Eagles zat Mats Deijl zijn tweede duel schorsing uit naar aanleiding van zijn rode kaart tegen PSV. Jamal Amofa speelde dus weer als rechtsback. José Fontán ontbrak in de selectie van René Hake, zijn plek links centraal werd door Justin Bakker overgenomen. Bobby Adekanye maakte zijn basisdebuut in plaats van Evert Linthorst, die op de bank begon. In het kamp der gekwetsten verder Gerrit Nauber, Martijn Berden en Willum Willumsson.

Bij tegenstander Sparta weinig verrassingen, alleen Namli keerde terug in de basis bij de Rotterdammers.

GA Eagles begon aardig aan de wedstrijd en zat er de eerste 10 minuten bovenop. De boodschap - tegenstander overrompelen - leek duidelijk. Het resulteerde al snel in een hachelijke situatie voor het Sparta-doel, alleen drukte niemand van GA Eagles af.

De Deventer storm ging echter veel te snel liggen. Sparta nam het initiatief over en plantte steeds nadrukkelijker de neus aan het venster. De 0-1 van Tobias Lauritsen - die eerder al dichtbij een treffer was - kwam eigenlijk niet als een verrassing. Jay Idzes kon de bal in eerste instantie van de lijn halen na een schot van Younes Namli, maar hij en keeper Jeffrey de Lange hadden geen antwoord op de rebound van de Noor: 0-1.

GA Eagles had het daarna moeilijk. De bal bleef niet in de ploeg, het was onrustig, Sparta kwam er telkens te makkelijk doorheen. Overleven, luidde in die fase het credo. Dat lukte met enig kunst- en vliegwerk. De ploeg van Hake kwam in de eerste helft ook nog tot een paar kansen. Zowel Isac Lidberg als Philippe Rommens nam Nick Olij van afstand onder vuur, de goalie pareerde twee keer.

Met Evert Linthorst als vervanger van Edvardsen knalde GA Eagles uit de startblokken voor de tweede helft. Fernandes en Lidberg (na een fout van Auassar) kregen grote kansen, maar wederom ontbrak de scherpte, of lag Olij in de weg. Ook Kuipers kon daarover mee praten.

Net toen je het idee had dat GA Eagles dichtbij de 1-1 had, dupeerde Rashaan Fernandes zijn eigen ploeg. De middenvelder kreeg het bij een ingooi aan de stok met Sambo en deelde daarna een ‘kopstoot’ uit aan Sambo. Arbiter Kamphuis trok direct rood en de VAR hoefde daar niet aan te twijfelen.

Zo werd de berg die GA Eagles moest beklimmen alleen maar hoger. Adekanye, die na rust een stuk dreigender was dan ervoor, werd nog afgelast door Jahnoah Markelo. Voor Markelo zijn officiele debuut in het rood-geel, na een verbrokkelde voorbereiding en blessureleed. Opgezweept door het publiek dwong een hardwerkend GA Eagles in de slotfase Sparta wel achteruit, maar de Rotterdammers braken niet.

Ook na vier wedstrijden wacht GA Eagles dus nog op het eerste resultaat van het seizoen. Los van de resultaten van de concurrenten, blijven de Deventenaren sowieso in de kelder van de eredivisie.

Go Ahead Eagles - Sparta Rotterdam 0-1 (0-1). 18. Tobias Lauritsen 0-1. Scheidsrechter: Kamphuis. Rode kaart: 56. Rashaan Fernandes (Go Ahead Eagles). Gele kaart: Bakker (GA Eagles), Pinto (Sparta). Toeschouwers: 9.317.

GA Eagles: De Lange; Amofa (86. Saathof), Idzes, Bakker, Kuipers; Llansana, Rommens, Adekanye (66. Markelo), Fernandes; Edvardsen (46. Linthorst), Lidberg.

