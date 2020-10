Ga naar buiten: de paddenstoelen zijn nu echt overal te vinden

Deventer politiek tevreden over ‘rigoureus’ besluit zwarte pieten

6 oktober De Deventer politiek is in grote lijnen tevreden over het besluit van het intochtcomité om alleen nog roetveegpieten in te zetten. ,,Goed dat het niet halfslachtig gebeurt met tussenstappen. We zijn nu voor eens en voor altijd van de discussie af”, zegt CDA-fractievoorzitter Henk Groothuis.