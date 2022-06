Gaat beloofde grote vuurwerkshow tijdens Deventer oud en nieuw er ooit komen? ‘Budget blijkt geschrapt’

Een grote, centrale vuurwerkshow bij de IJssel. Het plan staat al jaren in de steigers. Maar nog altijd heeft het niet kunnen plaatsvinden. Te veel mist en corona zaten het idee de afgelopen jaren in de weg. Voor het knalfestijn was afgelopen jaar 18.000 euro gereserveerd in de begroting. Voor de komende jaarwisseling is dat alleen niet gedaan.