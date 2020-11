Gaat Chicago Club in oude Luxor Deventer er na jaren steggelen en verbouwen dan echt komen?

Chicago Club: ‘Opening Soon’. Dichterbij dan nu is de opening van de club in de oude Luxor op de Brink in Deventer nooit geweest. De verlichte letters aan de buitenzijde van het pand zijn opgehangen. Een lichtbak streamt dat de opening nabij is.

Eigenaar Ayhan Sahin houdt nog even wijselijk zijn mond. Na vier jaar lang elke keer zijn droomopeningsdatum in rook op te zien gaan wil hij pas juichen als het daadwerkelijk zo ver is.

,,De naam op de gevel hoort bij de werkzaamheden. De inrichting gaat ook binnenkort komen. Maar meer kan ik nu nog niet zeggen. We hebben nog wel even nodig. Mocht de horeca bijvoorbeeld op 1 december weer open mogen na de coronamaatregelen, dan is dat voor Chicago echt te vroeg. Zo ver zijn we niet.” Dat is eigenlijk al meer dan wat Sahin wil zeggen.

Sinds 2016 hoop op opening

Met het Luxorpand op de Brink wordt hij geplaagd door vertraging na vertraging. Sahin kocht het pand in september 2016 en hoopte in december van dat jaar de club te openen. Er moeten dj's komen, mensen kunnen er dineren, maar bijvoorbeeld ook comedy moet er een plek vinden. De oude bioscoop leent zich ervoor, vindt de ondernemer, die meerdere zaken aan de Brink heeft.

In januari van 2017 is het idee in april te openen. Maar dan wordt de naastgelegen synagoge verkocht. Een duur geluidsonderzoek zou aan moeten tonen of de nieuw te openen club geen overlast geeft voor eventueel nieuwe gebruikers van de synagoge. Sahin lost dat voortslepend probleem op door eigenhandig de synagoge te kopen in januari van 2018.

Volledig scherm Er wordt hard gewerkt in Chicago Club. © FOTO HISSINK

Maar nog kan de club niet openen. En luchtinstallatiekast op het dak die zonder vergunning geplaatst is, is de gemeente te gortig. Er wordt bezwaar gemaakt door belanghebbende instellingen als NV Bergkwartier en Oud Deventer. En weer loopt de verbouwing vertraging op.

Een open-dakconstructie wordt in januari van 2020 geopperd als oplossing. Het blijft daarna stil. Totdat de werkzaamheden nu weer gestart zijn. Er lijkt licht aan het einde van de tunnel te gloren voor Club Chicago.