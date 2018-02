Gaat het speelgoedmuseum naar de Brink 11 en 12?

Schaatser Krol Deventer sportman van het jaar

2 februari Deventer Schaatser Thomas Krol is gisteravond in de Deventer Schouwburg uitgeroepen tot sportman van het jaar van Deventer. Krol werd vorige maand nog derde op het NK Sprint in Heerenveen. Dat hij tot een van de Deventer sporthelden van 2017 is uitgeroepen, zal de bittere smaak van het missen van de Olympische Spelen niet helemaal wegspoelen.