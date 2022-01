Gaat Nederland duurzaam eten dankzij drie inwoners van Lettele? ‘We doen het nu maar zelf’

Eten verbouwen, recepten bedenken en datgene koken wat in de supermarkt nog niet te vinden is. Babke Roeterdink wil samen met haar ouders Henk en Carolien Schoneveld als ‘voedselpioniers’ nadenken over duurzame voeding en hoe je die maakt. ,,Van de politiek of bedrijven hoeven we het niet te verwachten, dus nu doen we het maar zelf.”