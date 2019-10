Gabriël Oostvogel tijdelijk directeur Deventer Schouwburg

Geen extra horeca mogelijk op de Brink, wél op het Grote Kerkhof

7:13 Op het Grote Kerkhof in Deventer mogen wel nieuwe horecavergunningen worden afgegeven, maar de optie om een café of restaurant te beginnen op een nieuwe plek op De Brink in Deventer is gisteren voorlopig verboden door de Raad van State. De gemeente heeft niet goed genoeg duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan extra cafés en restaurants. Ook is niet onderzocht of meer horeca ook voor meer overlast gaat zorgen.