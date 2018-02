GAE-speler Joey Suk in de klas, dan wil iedereen wel even lezen

Go Ahead Eagles-speler Joey Suk laat de koude dinsdagochtendtraining op de club even voor wat het is. Basisschoolkinderen moeten veel meer lezen en samen met teamgenoot Dennis Hettinga spoort hij de klassen aan een wedstrijdje aan te gaan. De aftrap is vandaag bij De Windroos in de Deventer binnenstad.

Zelf zat Suk ooit op de inmiddels afgebroken Venenschool. Hij was niet zo'n lezer, grijnst hij schuldbewust. ,,Pas later ben ik gaan lezen. En nu lees ik mijn 3-jarige voor.'' De bibliotheekdames knikken verheugd. Alle beetjes helpen in de bevordering van lezen.

Deze groep 6 waar Joey binnenkomt is een speciale. Klasgenoot Fedde speelt de hoofdrol in het filmpje van de bibliotheek waarmee 'Scoor een boek!' wordt afgetrapt. Samen met Hettinga speelt Fedde ter Mate een wedstrijdje in de bibliotheek. Waarbij het uiteindelijke doel natuurlijk is dat kinderen meer lezen.

Stripboek

De komende weken doen verschillende klassen van 26 scholen in de regio Deventer en Salland mee aan de wedstrijd. Ze plakken stickers in de klas voor elk gelezen boek op een voetbalposter. Ook voor thuis zijn er stickers. De klas juicht als de dames van de bibliotheek vertellen dat ook voorlezen en stripboek lezen geldt. Dit wedstrijdje winnen moet een makkie worden.

Juf Janine is blij met alles wat bevordert dat haar klas meer leest. En Joey Suk in de klas doet wonderen. De jongens kijken tegen hem op. Sommige meiden durven blozend niet meer zijn kant op te kijken. Maar als Suk op weg gaat naar het laatste deel van zijn ochtendtraining, pakt driekwart van de klas ongevraagd een boek uit het laatje in de tafel. Juf Janine glimlacht. ,,Dat stond eigenlijk nu niet op het programma. Maar ik geloof dat we er maar gebruik van moeten maken.''

Boodschap

Negen weken lang worden kinderen toegejuicht door de spelers van Go Ahead Eagles. De boodschap: lezen is net als voetbal. Hoe vaker je het doet, hoe beter je wordt en hoe leuker het is.