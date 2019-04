Ganzenoverlast Bussloo neemt toe, ‘maar water is van topkwaliteit’

Leisurelands, voorheen bekend als RGV, exploiteert 20 recreatiegebieden in Nederland, waaronder Bussloo. Deze recreatiegebieden zijn gelegen op de Veluwe, in het Rijk van Nijmegen en in de Achterhoek en Liemers. Bij bijna alle plassen is er sprake van ganzenoverlast, zegt Droogh. Of beter gezegd: ganzenpoepoverlast. Want het zijn vooral de uitwerpselen van de watervogels die gehekeld worden. ,,Het verschilt per locatie”, zegt Droogh. ,,Maar wat we wel merken is dat ganzen zich moeilijk laten verjagen. Tijdens het jachtseizoen laten we wildbeheerders hun werk doen. Dan worden de dieren geschoten. Zelfs dat gaat niet makkelijk. Na één schot waarschuwen de vogels elkaar en vliegen ze weg, om later, als de jagers weg zijn, terug te keren. Bovendien is het jachtseizoen afgelopen, dus het probleem aanpakken kan ook maar in een korte periode.”