Garageboxen tot huizen ombouwen is dé oplossing in Deventer voor woningnood dakloze jongeren

Peter Doekes (30) woont een aantal jaren in ‘flat Adelbold’ achter woonzorgcentrum Humanitas. In zijn jeugd was het niet makkelijk. Onder meer door zijn autisme kwam hij in problemen. Zijn moeder stuurde hem naar zijn vader aan deze kant van het land. Peter had zich in zijn buurt zo onmogelijk gemaakt, dat er dreigbrieven door de brievenbus kwamen. Hij ging naar het AOC in Twello, behaalde MBO-2. Hopte van kamer naar kamer.