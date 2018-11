Garagebrand in Deventer: geen asbest vrijgekomen

De brandweer dacht in eerste instantie dat het dak van de schuur van asbest was, vanwege de tijdsperiode waarin de schuur is gebouwd. Later bleek dat het dak recentelijk is vervangen, waarbij geen asbest is gebruikt. Ook uit metingen van de brandweer is gebleken dat bij de brand geen asbest is vrijgekomen, zegt een woordvoerder van de brandweer.