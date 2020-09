Gasflessen bron explosiegevaar in vrachtwagen op Holterweg bij Deventer, brandweer: ‘vlam in de pan’

Deventer horeca wil ook in winter ruimere, corona­proof terrassen: ‘Anders hebben we straks echt een probleem’

29 augustus De Deventer horeca wil dat de gemeente de coronaproof terrassen ook ná de herfstvakantie toestaat. Sinds 1 juni mag de horeca ruimere terrassen uitzetten. Die situatie is echter tijdelijk en loopt begin oktober af. Sommige tijdelijke terrassen vallen zó in de smaak, dat er hoop is dat de gemeente deze permanent toestaat. ,,Als straks iedereen naar binnen moet, hebben we een probleem.”