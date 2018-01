Gaslek in Deventer tijdig gedicht dankzij alerte beveiliger

Het is nog onduidelijk wie de kast omver heeft gereden. Aanvankelijk werd de omgeving ruim afgezet en de straat gesloten door de politie, maar na een minuut of 10 was het gevaar geweken. Het lukte de brandweer namelijk snel om de hoofdafsluiter van de kast dicht te draaien. Er was een flinke uitstroom van gas omdat één van de afsluiters was afgebroken.