Gaslek op winkelcentrum Flora in Deventer verholpen, winkels en woningen weer toegankelijk

Gaat het stemmen in Deventer gepaard met hindernis­sen? Meld het meteen

12:41 Wie woensdag in Deventer problemen heeft om een stembureau in te komen, kan dat meteen melden bij de Adviesgroep Toegankelijkheid. Stemmen met hindernissen door drempels of klemmende deuren, het moet zo snel mogelijk verleden tijd zijn. Dat is een van de eisen in het VN verdrag Handicap, dat in juli 2016 is ondertekend door de Nederlandse gemeenten.