Gaslek tegenover Bierencafé De Heks in hartje Deventer; woningen tijdelijk ontruimd

Ook café De Alm in Deventer sluit deuren na coronabe­smet­ting: ‘Zekere voor het onzekere’

12 juli De Deventer cafés ontkomen niet aan de nieuwe golf aan coronagevallen. Met café De Alm moet er opnieuw een kroeg in de binnenstad voorlopig sluiten. Een van de medewerkers is zondag positief getest. ,,We moeten even kijken wat de precieze schade is’’, zegt kroegbaas Serge Andrée.