Gasten blijven ondanks reservering weg uit restaurants; The Lemon Tree neemt maatregelen

Veel animo voor trouwen op 20-2-2020 in Deventer: zeventien keer zo vaak als gemiddeld op donderdag

6 januari Vijf paren willen elkaar het ja-woord geven in Deventer op 20 februari 2020. Dat is zeventien keer zoveel als gemiddeld: over alle donderdagen in het jaar genomen trouwen er 0,3 koppels per keer. Op 02-02-20 is er een huwelijk in de stad gepland. Maar dat valt dan ook op een zondag.