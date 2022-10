Gasten genieten nog even op Deventer stadscamping, die dinsdag op slot gaat: ‘Belachelijk en onzinnig’

MET POLL Wat is kerstgezel­lig­heid in binnenstad ons waard? ‘Doe alsje­blieft die sfeerver­lich­ting aan’

Nu de feestdagen eraan komen, wordt in veel binnensteden gedubd: de feestverlichting volop laten branden of een tandje terugschakelen? Want welk signaal geef je af, terwijl de energietarieven exploderen en steeds meer huishoudens de rekening niet kunnen betalen? En wat doet ‘minder licht’ met ons gemoed?

27 oktober