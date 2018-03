GB heerst in dorpen, VVD in Vijfhoek en PvdA in oude wijken van Deventer

GroenLinks en lokalen slaan hun slag in Oost-Nederland

7:55 GroenLinks is de grachtengordel voorbij. Die conclusie kun je na de verkiezingen van woensdag wel trekken. Waar de partij voorheen vooral populair was in de grote steden in de Randstad, bereikt dat succes nu ook de provincie. Ook in deze regio behoort de partij in veel gemeenten tot de grote winnaars van de verkiezingen.