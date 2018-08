Geadopteerde Inès uit Deventer dacht haar familie te hebben gevonden, tot de DNA-test kwam

Werkloos­heid nog verder omlaag in Gelderland en Overijssel

9:12 De daling van de werkloosheid zet nog steeds door. In jullie is het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord opnieuw gedaald. Uitkeringsinstantie geeft aan dat de WW in alle drie de oostelijke regio’s is afgenomen.