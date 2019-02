Gebouw voor de kunsten zoals de Leeuwenkuil? Onmisbaar in Deventer

Waar moeten alle kinderen en cursisten naartoe als straks de Leeuwenkuil niet meer gebruikt kan worden als kunstencentrum? De gemeente overweegt het pand aan de Keizerstraat op te geven, omdat de huur van het pand te hoog is. Tegelijkertijd is de gemeente via de NV Maatschappelijk Vastgoed eigenaar van het pand dat in een geheel met de schouwburg en het filmhuis neer is gezet in de jaren negentig.