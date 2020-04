Gebouwen blijven dicht, maar hogeschool Saxion houdt dit weekend tóch open dagen

Door de coronacrisis werd een streep gezet door de fysieke open dagen in maart. Maar hogeschool Saxion, met vestigingen in Apeldoorn, Deventer en Enschede, wil geïnteresseerde studenten de kans niet ontnemen even binnen te kijken. Dat gebeurt anders dan normaal, met drie digitale open dagen.

Voor en tijdens corona

Op vrijdag kunnen studenten met hun ouders voorlichtingsvideo’s van 65 opleidingen, gebouwen en faciliteiten bekijken. In maximaal twintig minuten vertellen docenten en studenten over hun opleiding. De video’s zijn ook op een later moment terug te kijken. ,,Sommige video’s hadden we al af, maar het merendeel niet. In de video’s zie je ook terug wanneer het is gemaakt. Bij de ene video zie je mensen nog binnen 1,5 meter van elkaar staan, in recentere video’s niet’’, zegt woordvoerder Rozanne Harleman.

Quote Corona heeft deze opzet in een super versnel­ling gezet Rozanne Harleman, Woordvoerder Saxion

Livestreams

Op zaterdag en zondag zitten docenten en studenten in digitale klaslokalen klaar om vragen te beantwoorden tijdens livesteams. Een opzet die met stoom en kokend water in elkaar is gezet. ,,We hebben dit altijd als back-upplan gehad. Zo is het voor internationale studenten ook mogelijk zich bij ons te oriënteren en kun je toch een indruk krijgen van een hogeschool. Corona heeft deze opzet in een superversnelling gezet’’, zegt Harleman.

Toekomstige studenten die zich voor de fysieke open dagen hadden aangemeld, zijn automatisch aangemeld voor de digitale versie. Geïnteresseerden die zich nog niet hebben aangemeld kunnen zich via de website van Saxion aanmelden en ontvangen dan ook de benodigde informatie.

Aanvulling op fysieke open dagen

Het is de bedoeling dat de online open dagen in de toekomst een aanvulling worden op de fysieke open dagen die blijvend georganiseerd worden. ,,Want persoonlijk contact en sfeer kunnen proeven blijft ook belangrijk bij de keuze voor een studie en studieomgeving.’’