Gebroken glas veroorzaakt bosbrandje bij Lettele: brandweer smoort brand in de kiem

Burgemees­ters in Oost-Nederland lieten soms bewust meer dan 30 mensen toe bij uitvaarten

26 juni Burgemeesters rond Zwolle, Deventer en Kampen knepen afgelopen maanden een oogje dicht bij uitvaarten. Uit coulance mochten tijdens de coronacrsis zo nu en dan meer dan dertig bezoekers aanwezig zijn, terwijl dit landelijk niet de afspraak was. De branchevereniging van uitvaartondernemers is verbaasd over de uitzonderingspositie in Oost-Nederland.