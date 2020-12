Gebruikte postzegels zijn geld waard, moet je ze wel knippen zoals Miny uit Holten

Op de valreep nog een soort van kerstlunch op de Kleine Planeet in Deventer: ‘Een gekke laatste dag’

17:24 Opeens is het voor basisscholen de laatste schooldag van het jaar. We zijn flabbergasted, zegt een juf van de Kleine Planeet in Deventer. Ze trekken tafeltjes bij elkaar om de lunch een beetje op het jaarlijkse kerstdiner te laten lijken. De bovenbouw voert een toneelstuk op en de onderbouw zingt liedjes alsof het al kerst is, want niks is gewoon vandaag.