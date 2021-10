Gecrashte auto met zwaargewonde in Deventer: politie doet onderzoek naar aangetroffen partij kabels

Bathmen mikt op grotere, nieuwe sporthal en die is dan bijna twee keer zo duur

23 oktober In Bathmen moet uiterlijk in 2025 een nieuwe sporthal staan ter vervanging van de huidige en verouderde sporthal De Uutvlog. Waar het idee aanvankelijk was om deze hal te vervangen, wordt nu gedacht aan een grotere variant. De kosten komen daarmee, ook doordat de prijzen in de bouw zijn gestegen, op 11,3 miljoen euro. Aanvankelijk was sprake van ruim 6 miljoen.