Gedenksteen voor in Sobibor vermoorde Zutphenaar gestolen

Jayden (11) wint NK ID-wielrennen

15 juni Jayden Dekker uit Schalkhaar is in Steenbergen Nederlands Kampioen op de weg geworden in de categorie ID-cycling jeugd. De 11-jarige renner van WSV de Zwaluwen uit Deventer kreeg speciaal vrij van zijn school de Panta Rhei in Deventer om mee te mogen doen. Zijn prestatie is veelbelovend, want de jeugdklasse is tot 16 jaar.