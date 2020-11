Gedoe rond De Waag zorgt voor ergernis bij oud-directeur Henk Slechte: ‘Deventer moet haar musea juist koesteren’

Tijdelijke locatie daklozenop­vang in Deventer bekend en komt óók in Polstraat

7 november Daklozen in Deventer hoeven volgend jaar niet naar een heel andere opvangplek in stad, zodra het huidige onderkomen in de Polstraat 8-10 ingrijpend verbouwd wordt. Er is een tijdelijke plek gevonden, iets verderop, in diezelfde Polstraat in de binnenstad.