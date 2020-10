Geen alcohol vanaf 20.00 uur. Afzetlinten in supermarkt en snackbezorger ziet klantentrekker verdwijnen

Deze ouders kiezen voor vakantiege­voel op de Holterberg: ‘Je moet toch wat’

12 oktober Herfstvakantie in coronatijd. Gaan ouders met hun kroost eropuit of halen ze toch maar alle familiespelletjes thuis uit de kast? Dat laatste lijkt er niet op wanneer je op de eerste dag van de vakantie de Sallandse Heuvelrug oprijdt. Corona of niet, de parkeerplaatsen staan bomvol, het is prachtig wandelweer en jonge kinderen vermaken zich uren in de speeltuin. ,,Je moet toch wat’’, reageren jonge ouders Peter en Karinah Maatman uit Hengelo.