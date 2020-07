Geen Deventer boekenmarkt, maar wel dit: ‘Een heel klein pleistertje op een grote wond’

De Deventer Boekenmarkt, de grootste boekenmarkt van Europa, is verplaatst naar 2021, maar het doet Anjo de Bont van evenementenbureau dEVENTER te veel pijn om er niet even bij stil te staan. Daarom is er voor zondag 2 augustus een en ander georganiseerd.

Zo zullen alle boekhandelaren en antiquariaten in de Deventer binnenstad geopend zijn en op de Brink en het Grote Kerkhof worden alle namen van deelnemers van de Boekenmarkt in letters van schelpenzand op straat geschreven (zie programma).

Het Tuinfeest

De avond voorafgaand aan de Boekenmarkt, op zaterdag 1 augustus, zou poëziefestival Het Tuinfeest plaatsvinden. Ieder jaar is de oude binnenstad van Deventer het podium voor meer dan 30 dichters. Rondom Theater Bouwkunde dragen zij voor uit eigen werk in het intieme decor van middeleeuwse kloostertuinen. Daarom zal er het eerste weekend van augustus ook aandacht zijn voor poëzie.

Voor iedereen die 's avonds naar het journaal kijkt en de Boekenmarkt niet voorbij ziet komen in het nieuwsbulletin, is het gek. Het voelt kaal en leeg, vindt De Bont. ,,We hebben de deelnemers zo veel mogelijk centraal gesteld in het ‘programma’, want om hen draait het.”