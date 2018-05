Geen dodenherdenking in Holten is ondenkbaar

Dodenherdenking hoort bij Holten, niet herdenken is ondenkbaar. De belangstelling voor de ceremonie op de Canadese Begraafplaats, groeit dan ook ieder jaar. ,,Niet alleen op 4 mei, ook tijdens de kaarsenceremonie op kerstavond. Er is behoefte aan herdenken'', zegt Marc Fraser van de stichting Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen.

Hoog boven de 1393 keurig verzorgde graven uit, wuiven de Nederlandse- en Canadese vlaggen statig mee op de golven van de wind. Het strak gemaaide gras steekt fris groen af bij de diepe donkerpaarse kleur van bloeiende heidestruiken. Naast het zachte geruis van de wind in de bomen klinkt een vriendelijk vogelgefluit. Verder is het stil. Vrede en rust, dat straalt de Canadese Begraafplaats uit.

Nu nog, want vrijdag stroomt het militaire ereveld weer vol met publiek. Waaronder veteranen, de ambassadeur van Canada, nabestaanden, betrokkenen en veel Holtenaren. Om oneindig respect te tonen voor diegenen die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid van de medemens, beaamt Marc Fraser van de stichting Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen. ,,Waarbij we vasthouden aan het thema 'Geef de Vrijheid door'. Opdat we niet vergeten. Veel mensen denken dat hier alleen de gesneuvelde soldaten uit de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Dat is niet zo. Ieder persoon die zich heeft ingezet voor een ander en daarbij het leven heeft moeten laten wordt herdacht'', vertelt Fraser. ,,Er wordt stilgestaan bij alle missies wereldwijd zoals in Mali en destijds Indonesië en Libanon. Maar ook aanslagen zoals bij de Bataclan in Parijs. Herdenken heeft dus zeker nut. Dat blijkt maar weer uit de belangstelling die we jaarlijks zien groeien.''

Op de fiets

Holtenaren wordt zelfs verzocht op de fiets te komen. Zodat het parkeren voor bussen en auto's met belangstellenden uit heel de wereld minder problemen oplevert. Chaotische taferelen levert de herdenking echter nooit op. Alles wordt al jaren in goede banen geleid. Wellicht voor de ambassadeur van Canada, Sabine Nolke reden om de herdenking ieder jaar in Holten bij te wonen en niet elders in Nederland.

De ambassadeur zal voor het eerst een woordje doen tijdens de ceremonie. ,,Dit is ongebruikelijk omdat we altijd een gastspreker hebben die tevens bij het avondprogramma een woordje doet. Maar ik heb haar gevraagd omdat ze Holten een warm hart toedraagt. En waarschijnlijk is dit het laatste ambtsjaar voor haar gezien ze er al vier jaar op heeft zitten."

Naast het landelijke thema 'Geef de Vrijheid door' heeft het comité gekozen voor 'Verzet'. ,,Dat klinkt een beetje dubbel inderdaad'', geeft Fraser toe. ,,Maar je kunt je verzetten tegen het ontnemen van je vrijheid. Of wanneer je het ergens niet mee eens bent. Ook dan vallen er slachtoffers. In het gedicht, geschreven door Altine Bolte, komt dat heel duidelijk naar voren. Ze belicht verschillende slachtofferrollen van het verleden tot heden. Het wordt voorgedragen door de zoon van Altine, Zeffe Woolderink, een leerling uit groep 8 van basisschool de Holterenk. Je ziet, de belangstelling om te herdenken leeft hier onder jong en oud heel sterk", besluit Fraser.

Programma vrijdag 4 mei: