Geen internetvergoeding meer via Leergeld Deventer

Begin januari kregen gezinnen die afgelopen jaren gebruik hebben gemaakt van een regeling voor internetvergoeding een brief waarin kort wordt meegedeeld dat deze regeling na dit jaar stopt. De internetvergoeding was al eerder teruggebracht van 60 euro per kwartaal, naar 15 euro per kwartaal. Deventer Sociaal, een oppositiepartij in de Deventer gemeenteraad, is hier bezorgd over en heeft al vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Raadslid Kitty Schmidt: ,,De gemeente Deventer krijgt sinds vorig jaar van het rijk extra geld voor kinderen in armoede, de zogenoemde Klijnsma gelden. Dit geld is voor zover wij weten niet helemaal uitgegeven. Dan kan het toch niet zo zijn dat Leergeld moet besluiten om met deze vergoeding te stoppen?”