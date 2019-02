Geen invaller: vrije dag voor combigroep De Kleine Planeet in Deventer

Bestuur DWARS Overijssel in verlegen­heid door stickers in Deventer binnenstad

13:43 Uitgerekend van de partij die milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, doken dit weekeinde stickers op in de Deventer binnenstad. Op vuilnisbakken, lantaarnpalen, maar ook op de ruit van een ondernemer. DWARS Overijssel, de jongerenafdeling van GroenLinks, is geschrokken en trekt het boetekleed aan. ,,Dit had nooit mogen gebeuren.”