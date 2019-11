Geen NEE-NEE, maar JA-JA sticker in Deventer

De bekende NEE-NEE-sticker tegen ongewenste reclamefolders en huis-aan-huis-bladen verdwijnt in Deventer van de brievenbus. In plaats daarvan kunnen inwoners straks kiezen voor een JA-JA sticker.

Door het om te draaien, is de verwachting dat veel minder drukwerk ongelezen in de oud-papierbak belandt. Met als resultaat minder papierverspilling en papier dat tussen het restafval belandt. Het stickervoorstel is deze week aangenomen in de Deventer gemeenteraad, op initiatief van GroenLinks en D66.

Verbaasd

Uit onderzoek van Milieu Centraal blijkt dat bij drie op de tien huishoudens folders ongezien bij het oud papier belanden. In Deventer heeft nu tien procent van de inwoners een NEE-NEE-sticker en vijftien procent een NEE-JA-sticker. Met die laatste geven mensen aan dat ze geen reclamefolders willen, maar wel huis-aan-huisbladen. Die variant blijft, zegt raadslid Halla Baher (GroenLinks). ,,Ik heb die percentages opgevraagd bij de gemeente en was verbaasd dat het zo laag is in Deventer.’’ Alle reden om het systeem om te draaien, zo stelt ze.

De weg voor het omgekeerd stickeren ligt vrij, na een uitspraak van het gerechtshof over invoering van het systeem in Amsterdam. De reclamebranche stapte daarover naar de rechter, maar kreeg geen gelijk.