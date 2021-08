Geen onderzoek naar politie-optreden bij arrestatie Deventer met zwaargewonde: ‘Sprong van vier hoog verwacht je niet’

De rijksrecherche doet geen nader onderzoek naar een arrestatiepoging afgelopen zaterdag in Deventer, waarbij iemand zwaargewond raakte. Een verdachte viel van vier hoog van een flat naar beneden, vermoedelijk om te vluchten voor de politie. Hoe de persoon eraan toe is, is niet bekend.

De rijksrecherche was zaterdag na het incident wel aanwezig bij de flat aan de Deltalaan waar de man was gesprongen, maar concludeerde dat de politie niet verkeerd heeft gehandeld. Ze wilden de man in zijn woning arresteren voor een strafbaar feit, maar die deed niet open. De politie wist dat de verdachte wel in het appartement was. Met toestemming van de dienstdoende officier van justitie werd de deur opengebroken, maar toen was de arrestant al gesprongen.

Teamchef Eren Balanan van het politiedistrict IJsselland-Zuid zegt dat de agenten enorm zijn geschrokken van de val van de persoon. Als een verdachte vluchtgevaarlijk is, worden vaak agenten aan de achterkant of bij mogelijke andere uitgangen van een woning of pand neergezet. ,,Het komt wel eens voor dat iemand in een flat van één of twee hoog springt om te ontkomen. Dat iemand van vier hoog springt, had niemand zien aankomen", zegt Balanan.

Vraagtekens

Bij de arrestatie van de man waren vijf agenten aanwezig. Na de val waren twaalf politiemensen op de plek voor de verdere afhandeling van het incident, onder wie forensische opsporing en de rijksrecherche. Dat die laatste er was om het handelen van de politie te onderzoeken, is volgens Balanan prima. ,,Als er iemand gewond is, gebeurt dat standaard en het is alleen maar goed dat er meteen vraagtekens gezet worden. Dan krijg je achteraf geen vragen meer.”

Vanwege de ernstige verwondingen van de man werd een traumahelikopter met een arts ingezet om ter plekke te helpen. De trauma-arts uit de helikopter is meegereden met de ambulance die de gewonde naar het Isala-ziekenhuis in Zwolle bracht.

Hoe oud de man is en waarom hij gearresteerd moest worden, heeft de politie niet bekendgemaakt.