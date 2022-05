Geen plannen om ‘gevaarlijke oversteek’ op Holterweg in Bathmen aan te pakken: ‘Triest’

Oekraïners maken kennis met kunst en cultuur in Deventer

Een eerste inventarisatie is achter de rug. Waar hebben de bewoners van de Keulenstraat 18 in Deventer behoefte aan als het gaat om kunst en culturele activiteiten? Om zelf te doen of te bezoeken. Dat geldt ook voor de vluchtelingen die aan de Singel en Keizerstraat komen wonen. Op 28 mei is er een eerste rondleiding met een tolk gepland door het centrum van Deventer voor Oekraïners.

19 mei