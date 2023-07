Geen treinen tussen Almelo en Deventer na aanrijding

Raad van State: Huurwoning Rolklaver Deventer terecht op slot na vondst resten wietkweke­rij

Burgemeester Ron König van Deventer heeft in april in 2021 terecht een huurwoning aan de Rolklaver drie maanden gesloten. Hij sloot het huis op grond van de Opiumwet voor drie maanden omdat daar een wietkwekerij had gezeten. Dit vindt de Raad van State waar de toenmalige huurder in hoger beroep is gegaan.