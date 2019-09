Over de Tong + Video Smaakexplo­sie bij The Lemon Tree in Deventer, het restaurant dat binnen een jaar naam weet te maken

11:00 Nieuwe loot aan de Deventer restaurantboom is restaurant The Lemon Tree, dat binnen een jaar al naam weet te maken, in en buiten Deventer. Deze week eindigden ze in de top 3 van beste nieuwkomers in The Fork Restaurant Awards.